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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل  ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة ، بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35658 طن تشمل : 9351 طن يوريا و 7870 طن علف بنجر و 3879 طن جبس معبأ و 5910 طن أسمنت معبأ و 950 طن مولاس و 864 طن ملح معبأ و 3290 طن حجر جيرى و 3544 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22685 طن تشمل : 9900 طن حديد و 12600 طن فول و 100 طن زيت طعام و 85 طن كسب عباد . 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 414 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 269 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3850 حاوية مكافئة . 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 68623 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50479 طنًا . 

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3958 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف و شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6705 حركة . 

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (  OLYMPOS SEAWAYS )  التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ عدد 33 حاوية فارغة و مملوءة و عدد 33 تريلا فارغة و مملوءة بإجمالي وزن بضائع وارد 756 طن ، كما قامت بتحميل عدد 52 حاوية و عدد 37 تريلا ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه و ضفائر و مفاتيح ليد سيارات و ملابس و أقمشة و منسوجات و أكياس تعبئة بإجمالي وزن 1651 طن متجهه إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا- سلوفيكيا - الدنمارك – المجر – اسبانيا – فرنسا – بولندا – النرويج – بلجيكا   حيث يعد خط الرورو في ميناء دمياط انتعاشة لحركة البضائع ما بين مصر وإيطاليا بعد افتتاحه وتشغيله رسميا الفترة الماضية.

البضائع العامة الحبوب والغلال حركة الصادر من الحاويات دمياط رصيد صومعة الحبوب والغلال