ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة ، بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35658 طن تشمل : 9351 طن يوريا و 7870 طن علف بنجر و 3879 طن جبس معبأ و 5910 طن أسمنت معبأ و 950 طن مولاس و 864 طن ملح معبأ و 3290 طن حجر جيرى و 3544 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22685 طن تشمل : 9900 طن حديد و 12600 طن فول و 100 طن زيت طعام و 85 طن كسب عباد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 414 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 269 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3850 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 68623 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50479 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3958 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف و شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6705 حركة .

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ عدد 33 حاوية فارغة و مملوءة و عدد 33 تريلا فارغة و مملوءة بإجمالي وزن بضائع وارد 756 طن ، كما قامت بتحميل عدد 52 حاوية و عدد 37 تريلا ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه و ضفائر و مفاتيح ليد سيارات و ملابس و أقمشة و منسوجات و أكياس تعبئة بإجمالي وزن 1651 طن متجهه إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا- سلوفيكيا - الدنمارك – المجر – اسبانيا – فرنسا – بولندا – النرويج – بلجيكا حيث يعد خط الرورو في ميناء دمياط انتعاشة لحركة البضائع ما بين مصر وإيطاليا بعد افتتاحه وتشغيله رسميا الفترة الماضية.