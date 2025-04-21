وزير العمل يلتقي وفدا من مركز العمل للتعاون الإسلامي لبحث ملفات مشتركة

التقى وزير العمل محمد جبران، مع وفد من مركز العمل للتعاون الإسلامي بدولة اذربيجان برئاسة عازار بيراموف، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة.

التعاون المشترك

وبحث الجانبان ،دراسة مطلب "المركز" بإمكانية انضمام وزارة العمل إلى عضويته،للتنسيق والتعاون في مجالات العمل،والحماية الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري ،والتنسيق في كافة مجالات العمل.

كما دعا الوزير جبران ، دولة أذربيجان الي الإنضمام الي النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ومقرها القاهرة.

استعراض جهود الوزارة في مجالات العمل

واستعرض الوزير جبران جهود الوزارة في مجالات العمل،و تحسين بيئة العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال ،وكذلك تعزيز العلاقة بين طرفي الإنتاج ،و التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

كما استعرض الوزير جهود الدولة في مجالات التدريب المهني وتوفير فرص عمل للشباب في كافة المجالات وتلبية احتياجات سوق العمل الدولي.

وفي ختام اللقاء وجه وفد المركز ،دعوة إلى السيد وزير العمل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للمركز ،المقرر عقدها في قطر.

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