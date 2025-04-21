الأنبا أرميا ينعى البابا فرنسيس: “فقدنا رمزاً عالمياً للسلام والمحبة”

نعى الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الانبا ارميا ، بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وقال الانبا ارميا في بيان له: “بقلوب حزينة، وبمشاعر مليئة بالحزن الممزوج برجاء القيامة، فقد رحل عن عالمنا بعد حياة حافلة بالعطاء والخدمة الإنسانية”.

شخصية استثنائية

ووصف الأنبا أرميا البابا فرنسيس بأنه شخصية عالمية استثنائية، كرس حياته من أجل السلام والعدالة، وسعى لترسيخ قيم التسامح والحوار بين الأديان والشعوب، مؤمناً بضرورة إنهاء الحروب والصراعات وتحقيق السلام الشامل. وقال: “كان قداسة البابا فرنسيس بابا السلام والمحبة بحق”.

وتابع البيان: باسم مجلس إدارة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة مي سات، والعاملين فيهما من خدام وموظفين في مصر وألمانيا وأمريكا، تقدم الأنبا أرميا بخالص التعازي إلى دولة الفاتيكان، وإلى الإخوة الكاثوليك في مصر وإيطاليا والعالم، وكل محبي البابا الراحل.

طلب نياح وتعزيات سماوية

وختم الأنبا أرميا كلمته بطلب رحمة لروح البابا الراحل في أحضان القديسين إبراهيم وإسحق ويعقوب، سائلاً الله أن يمنح السماء تعزياتها لكل من فقد هذا الأب العظيم.