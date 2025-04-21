هولندا: اصطدام سفينة بتوربين رياح في بحر الشمال وإصابة شخصين

اصطدمت سفينة، بتوربين رياح في بحر الشمال قبالة كالانتسوج في شمال هولندا.



وأفادت قناة (إن إتش نيوز) التلفزيونية المحلية الهولندية، اليوم /الاثنين/ بأن شخصين أصيبا بجروح.

وتم إبلاغ خفر السواحل بالحادث بعد ذلك. كما تم إرسال عدة قوارب إنقاذ. وكان على متن السفينة ثمانية أشخاص، أصيب اثنان منهم بجروح.

وأشارت قناة (ان أو اس) الهولندية العامة إلى أن شخصا ثالثا كان على متن السفينة قد قام بنقل نفسه إلى المستشفى بعد الحادث، كما فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.. ولم يعرف بعد حجم الأضرار.