إعلام إسرائيلي: وقوع حدث أمني خطير في قطاع غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، وقوع حدث أمني خطير في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51 ألفا و201 شهيد، و11 ألفا و869 مصابا.

وأوضحت الوزارة - في بيان أمس الأحد، أنه من بين الحصيلة 1827 شهيدا، و4828 مصابا منذ 18 مارس الماضي، مضيفة أن 44 شهيدا، و145 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.

وفي سياق متصل، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنها تدير حاليا 115 مركز إيواء موزعة في مختلف أنحاء قطاع غزة، تؤوي فيها أكثر من 90 ألف نازح.