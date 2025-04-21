سكرتير عام محافظة المنوفية يتفقد الحدائق والمتنزهات بشبين الكوم

تفقد اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام لمحافظة المنوفية، عدداً من الحدائق والمتنزهات العامة بشبين الكوم، لمتابعة مدى جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم.

شملت الجولة حديقة مصر وحديقة 30 يونيو بنطاق حي غرب شبين الكوم، برفقة طارق أبو حطب رئيس الحي، حيث تم التأكد من مستوى النظافة والتجميل، وجودة الخدمات المقدمة، وتوافر المقومات الأساسية لتوفير بيئة آمنة ومريحة للزائرين.

محافظ المنوفية يشدد على رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية

وشدد محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية والمرافق الحيوية، واستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية، حفاظاً على صحة المواطنين.

كما أكد المحافظ، تفعيل غرف العمليات الفرعية على مدار الساعة، وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لضمان سرعة التعامل مع أية شكاوى أو طوارئ خلال فترة الاحتفالات، بما يضمن راحة وسلامة المواطنين.

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