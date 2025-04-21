ريال مدريد ينعى البابا فرانسيس ويقف دقيقة حدادا في المران

أصدر نادى ريال مدريد الإسبانى، بيانًا ينعى فيه وفاة البابا فرانسيس، وأعلانه وقف دقيقة حداد أثناء مران الفريق اليوم فى مدينة مدريد.

بيان ريال مدريد

وأعرب نادى ريال مدريد عن حزنه عن وفاة البابا فرانسيس، قائلاً فى بيانه: "يعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم العميق لوفاة البابا فرانسيس".

وأضاف : "يتقدم نادي ريال مدريد بخالص تعازيه إلى المجتمع الكاثوليكي بأكمله لفقدان شخصية تاريخية وعالمية".

وأكمل: "لقد مثل البابا فرانسيس طوال فترة حبريته، والتي اتسمت بحجم إرثه العظيم، روحًا هائلة من التضامن والدعم لأكثر الناس حرمانا وضعفا".

وانهى بيانه قائلًا: "توفي البابا فرانسيس عن عمر يناهز 88 عامًا. ارقد في سلام".

