مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة في أسيوط

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية من القضاء على 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن المؤبد في قضايا متنوعة تشمل "مخدرات، خطف، قتل عمد، شروع في قتل، سلاح ناري، سرقة بالإكراه".

هؤلاء العناصر كانوا يتاجرون بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة في محافظة أسيوط.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعهم. وعثر بحوزتهم على نحو 24 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، تشمل "حشيش، آيس، أفيون، هيروين"، بالإضافة إلى 22 قطعة سلاح ناري متنوعة تشمل 9 بنادق آلية، 13 بندقية خرطوش، وفرد محلي، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 13 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.