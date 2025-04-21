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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على قائدي سيارتين ملاكي لتأديتهما حركات استعراضية في موكب زفاف بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على قائدى سيارتين ملاكى لقيامهما بأداء حركات استعراضية حال سيرهما بموكب زفاف أعلى الطريق الدائرى .

القبض على المتهمين بأداء حركات استعراض بموكب زفاف

وجاء فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى  يتضمن قيام قائدى سيارتين ملاكى  بآداء حركات إستعراضية حال سيرهما بموكب زفاف أعلى الطريق الدائرى بالقاهرة معرضان حياتهم والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو ، وقائديهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بتاريخ 18 أبريل  الجارى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.

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