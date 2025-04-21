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الإثنين 21 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إقبال متوسط على المناطق السياحية والشلالات بالفيوم فى شم النسيم.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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شهدت المناطق السياحية والترفيهية بالفيوم، إقبالاً متوسطا من المواطنين والزوار المترددين على هذه  المناطق، خلال فترة أعياد الربيع وشم النسيم، خصوصاً منطقة كورنيش بحيرة قارون، والفنادق والقري السياحية والمطاعم الواقعة على شاطئ البحيرة، وشلالات وادي الريان، وعين السيليين، ومنطقة السواقي، وحديقة الحيوان، بمدينة الفيوم، والممشى السياحي على بحر يوسف بمنطقتي باغوص ولطف الله وغيرها من المناطق الأخرى.

نقل الزوار إلى المناطق السياحية بشم النسيم

ولم تشهد المناطق السياحية الزحام الكبير فى هذا اليوم وكان الاقبال متوسط حتى ظهر الاثنين وقامت  اتوبيسات وسيارات نقل جماعي وملاكي من بعض المحافظات بنقل الزوار الى المناطق السياحية بالمحافظة وفضل الكثيرون من أبناء مدينة الفيوم قضاء يوم شم النسيم فى أندية قارون والمحافظة وحديقة الحيوان المجاورة للديوان العام للمحافظة للاستمتاع بمشاهدة الطيور والحيوانات الحديقة. 
 ونشرت مديرية الأمن الكمائن الثابتة والمتحركة على الطرق المؤدية للمناطق السياحية وتغيير المحاور المرورية لتحقيق سيولة المرور ومنع التكدس .

مواجهة أية حالات طارئة ببحيرتي قارون ووادي الريان

وشكلت مديرية الصحة فرقا طبية للطوارئ، وزودت شركة مياه الشرب المناطق السياحية بفناطيس للمياه النظيفة، وارتفعت نسب الإشغال بعدد من الفنادق علي ساحل البحيرة خصوصا تلك التي تتميز بوجود حمامات سباحة، وانتشرت فرق الوحدات المحلية  للقيام بأعمال النظافة أولا بأول، وتواجدت سيارات الإسعاف في عدد من النقاط علاوة على أطقم الإنقاذ التابعة لشرطة الحماية المدنية لمواجهة أية حالات طارئة ببحيرتي قارون ووادي الريان.

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد اصدر توجيهات للأجهزة التنفيذية، برفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والحيوية، فى يوم عيد الربيع وشم النسيم، وكذا تكثيف الحملات التفتيشية على المواقف والطرق والمزارات السياحية والأسواق، والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مناسبة وبكميات تفي احتياجات المواطنين، مع استمرار متابعة عمل المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة.

تكليف مرشد سياحي بالتواجد بالمواقع التي تشهد إقبالاً من الجمهور

كما أصدر المحافظ، توجيهاته بالتواجد الميداني للأجهزة التنفيذية، وتكثيف عمليات النظافة ورفع القمامة على مدار اليوم، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري خصوصاً بالمناطق السياحية، موجهاً مدير عام السياحة بالمحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بالمرور الميداني على كافة المنشآت السياحية، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين، مع تكليف مرشد سياحي بالتواجد بالمواقع التي  تشهد إقبالاً من الجمهور، لتزويد الزائرين بالمعلومات اللازمة حول تلك المواقع.
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكد من جاهزية أقسام الاستقبال والعنايات بالمستشفيات لاستقبال المرضى وحالات الطوارىء، وتوفير جميع المستلزمات الطبية والأمصال اللازمة وأكياس الدم بجميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف، لتدبير سيارات مجهزة على الطرق السريعة، وبمحيط الحدائق العامة، والمناطق السياحية ومناطق التجمعات، وكذلك توفير منقذين بالمناطق الساحلية خصوصاً بحيرة قارون ومنطقة وادي الريان، للتدخل الفوري في حالات الطوارئ. 
كما أصدر محافظ الفيوم، توجيهات لوكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحلات بيع الفسيخ والأسماك، والتأكد من مطابقة المعروض من السلع الغذائية للاشتراطات الصحية، وكذلك تكثيف الحملات على المخابز البلدية، وتشغيل المخابز الواقعة بالمناطق السياحية لفترات إضافية في حالة الطلب، لتلبية احتياجات الوافدين إلى تلك المناطق.

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