نصائح لاختيار هدايا خلال عزومات شم النسيم.. شاهد

أكدت الدكتورة دعاء بيرو، خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية، أن اختيار الهدايا خلال عزومات شم النسيم يجب أن يعكس روح المناسبة، ويراعي ذوق المضيفين وطبيعة اللقاء سواء كان فطورًا أو غداء.

وقالت خبيرة الإتيكيت خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الأجواء الربيعية المرتبطة بشم النسيم تتيح مجالاً واسعًا من الاختيارات المناسبة، لافتة إلى أن وجود أطفال في البيت يفتح الباب لاختيارات مرحة مثل الشوكولاتة على هيئة أرانب أو كتاكيت، أو سلال البيض الملون، سواء كانت جاهزة أو مصنوعة يدويًا في المنزل بمكونات طبيعية مثل قشر البصل والكركم والكركديه.

وأضافت بيرو: "لو كانت العزومة فطور، يمكن الاكتفاء بسلة شوكولاتة أو بيض ملون، أما في حالة عزومة الغداء، فهنا تفضل هدايا أكثر تنوعًا مثل مشروبات طبيعية من مكان موثوق، أو طبق سلطة رنجة منزلي الصنع كنوع من المشاركة الرمزية".



ونصحت باختيار تورتة الآيس كريم كهدية مناسبة للطقس الحار، إلى جانب بوكسات المخبوزات الربيعية التي تضم شريك، بريوش، باتيهات، وفطير، مشيرة إلى أنها تنوع على السفرة وتناسب جميع الأذواق.

وتابعت بيرو: "لو العزومة عائلية والجلوس سيطول، فإن هدايا مثل اللب والترمس والمقرمشات تعد لطيفة جدًا وتعبر عن حسن الضيافة".