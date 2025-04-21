"رعاية المبتكرين والنوابغ" يمد فترة التقديم في مسابقة "قمة ميديا مصر" حتى 30 أبريل 2025

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، عن مد فترة التقديم في مسابقة "قمة ميديا مصر" حتى 30 أبريل 2025، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالصندوق.

مسارين رئيسيين

وتنقسم المسابقة إلى مسارين رئيسيين، هما: مسار صناعة الأفلام القصيرة: ويشمل الأفلام الوثائقية، الأفلام الروائية القصيرة، وأفلام التحريك، ومسار الإعلام الرقمي: ويضم الصحافة الرقمية، الإعلان الرقمي، البرامج الحوارية، والحملات التسويقية المتكاملة.

خطوه نحو بناء المستقبل

وفي هذا السياق، دعا الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، طلاب الجامعة المهتمين بصناعة المحتوى إلى المشاركة في المسابقة، مؤكدًا أن مثل هذه الفرص تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل إعلامي مبتكر يدعم ريادة الأعمال، كما تتيح للطلاب التعبير عن مواهبهم الإبداعية والمساهمة في تنمية الوعي المجتمعي بقضايا الابتكار.

جوائز ماديه

من جانبه، أوضح عماد يسري، المسؤول عن المسابقة بالصندوق، أن الاشتراك يتيح للمشاركين فرصًا متميزة تشمل جوائز مادية قيّمة، وعروضًا سينمائية للأعمال الفائزة على مستوى الأقاليم، بالإضافة إلى عرض المحتوى المتميز عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للصندوق.