سكرتير بني سويف يتفقد المعديات النهرية لمتابعة إجراءات الأمان والسلامة

أجرى اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لبني سويف،صباح اليوم، جولة ميدانية لتفقد عدد من المعديات النهرية بعدد من المراكز المطلة على نهر النيل، وذلك للوقوف على مدى التزام الجهات المختصة بتطبيق اشتراطات الأمان والسلامة بالمعديات، خاصة مع تزايد الإقبال من المواطنين خلال فترة الأعياد، ياتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالمتابعة المستمرة لاستعدادات الجهات المعنية لتأمين حركة المواطنين خلال أعياد الربيع وشم النسيم .

تزامنا مع أعياد شم النسيم ببني سويف:"علام" يتفقد المعديات النهرية لمتابعة إجراءات الأمان والسلامة المنفذة من جهات الإختصاص

وخلال جولته بمركزي ناصر وببا، رافق السكرتير العام المساعد رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولو إدارة النقل النهري والإنقاذ النهري، حيث شملت الجولة تفقد عدد من المعديات لمتابعة التزام العاملين بها بالتعليمات، والتأكد من توافر عناصر الأمان، مثل وسائل الإنقاذ، وتطبيق الحمولة المحددة، وسلامة التراخيص، وجاهزية المعديات من الناحية الفنية والهندسية.

وأكد السكرتير العام المساعد أن الجولة تأتي في إطار خطة المحافظة لتعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية، وإدارة النقل النهري، والحماية المدنية، مشددًا على أهمية الجاهزية الكاملة وتكثيف المتابعة خلال فترات الذروة.

كما تم التشديد على ضرورة التوعية المستمرة للمواطنين بعدم تجاوز الحمولة المقررة، والالتزام بتعليمات السلامة أثناء استخدام المعديات، مؤكدًا أن المحافظة تتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات تنفيذ خطة تأمين حركة المواطنين خلال أعياد شم النسيم، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.