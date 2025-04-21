"صوت العدالة والمحبة".. مجلس كنائس مصر ينعى قداسة البابا فرنسيس

نعى الأمين العام لمجلس كنائس مصر، واللجنة التنفيذية، وجميع أعضاء لجان المجلس، ببالغ الحزن والأسى، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية وأسقف روما، الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية بعد مسيرة حافلة بالشهادة للمحبة والحق والسلام.

بابا الرحمة وصوت العدالة والمحبة

لقد كان قداسة البابا فرنسيس علامة مضيئة في تاريخ الكنيسة والعالم، وصوتًا صادقًا للرحمة الإلهية. دافع عن الفقراء والمظلومين، وحمل راية الوحدة المسيحية، وسعى بغيرة مقدسة إلى بناء جسور المحبة والحوار بين الكنائس والشعوب.

تعزية للكنيسة الكاثوليكية والعالم المسيحي

وفي هذا المصاب الجلل، يعبر مجلس كنائس مصر عن مشاعر الحزن العميق لفقدان هذه القامة الروحية الكبيرة. ويتضرع إلى الله أن يعزي الكنيسة الكاثوليكية في أنحاء العالم، وأن يمنح المؤمنين تعزية الرجاء والقيامة، ويقيم من يكمل المسيرة التي حملها البابا فرنسيس بروح المسيح الحي.

رجاء القيامة وإرث المحبة

نودع قداسة البابا فرنسيس على رجاء القيامة، متمسكين بالحب الذي زرعه، ومستلهمين من حياته شهادة حية للمسيحية التي تخدم وتحب دون حدود.