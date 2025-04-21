حملة تموينية مكبرة تزامنا مع احتفالات شم النسيم بالعريش

قامت إدارة تموين العريش بحملة تموينية مكبرة، برفقة اللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد لمحافظة شمال سيناء، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء رأفت العبد، مدير مديرية التموين، بشأن تكثيف الحملات التموينية للسيطرة على الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار، وضبط المخالفين والمتلاعبين.

استهداف المخابز السياحية

حيث استهدفت الحملة المخابز البلدية والسياحية بمدينة العريش وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد (2) تقرير لعدم وجود ميزان وتحرير تقرير لمخالفة خاصة بالموازين (عدم مطابقة أو دقة).

حملات تموينية مستمرة

وتؤكد مديرية التموين على استمرار هذه الحملات بصورة دورية، لضبط الأسواق ومتابعة الالتزام بالقرارات التموينية، بما يحقق صالح المواطن ويضمن تقديم خدمة جيدة للمستهلك.

متابعة محلات الفسيخ والرنجة

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين بتكثيف الحملات التموينية وتوافر كافة السلع الغذائية الأساسية والمرتبطة باعياد الربيع وعيد شم النسيم مثل الأسماك المملحة والمدخنة والرنجة والفسيخ ومدى صلاحيتها

نفذت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بشمال سيناء بالتعاون مع قسم مباحث التموين حملة تفتيشية موسعة على عدد من المخابز والأسواق بالمحافظة، في إطار جهود المتابعة المستمرة لضبط الأسواق وضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين.

وأكدت المديرية أن المخابز تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وأن الخبز متوافر للمواطنين بحالة جيدة. وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر مخالفات، شملت عدم إعلان الأسعار وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وأوضحت المديرية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي لضمان الالتزام بالضوابط التموينية وحماية حقوق المستهلك.