عيد شم النسيم.. أسعار البيض اليوم الإثنين

شهدت اسعار البيض اليوم الاثنين عيد شم النسيم تراجعا ملحوظا في ظل إقبال كبير من المواطنين على شراء البيض ضمن مظاهر الاحتفال.

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 135 جنيها للمستهلك، بحسب عبدالعزيز السيد، وأشار تقرير لوزارة الزراعة إلى اعتماد وتسجيل 40 منشأة داجنة معزولة، ضد أنفلونزا الطيور في مصر، مما ساعد في فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجي هذه الصناعة، بعد توقفه منذ عام 2006.

سعر كرتونة البيض اليوم للجملة

وبدأ سعر كرتونة البيض اليوم للجملة من 110 جنيهات للطبق الأبيض إلى 115 جنيها للطبق الأحمر، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم عند 130 جنيها، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك

كما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك عند 130 جنيها، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.