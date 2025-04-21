البطريركية اللاتينية في الأردن تنعى البابا فرنسيس: "كان مدافعًا عن الكرامة الإنسانية"

أعربت البطريركية اللاتينية في الأردن، عن حزنها الشديد علي رحيل قداسة البابا فرنسيس، أسقف روما وخليفة القديس بطرس، إلى بيت الآب السماوي.

الرحيل في زمن القيامة

وجاءت الوفاة في ثاني أيام الفصح المجيد، وهي المناسبة التي يحتفل فيها المسيحيون بقيامة السيد المسيح وغلبته على الموت، ما يُضفي طابعًا روحيًا خاصًا على لحظة الانتقال.

خادم الإنجيل وصوت السلام

وأشادت النيابة بمسيرة قداسته، حيث قاد الكنيسة الكاثوليكية بروح الإنجيل، وكان راعيًا أمينًا، وصوتًا عالميًا للسلام، ومدافعًا لا يكلّ عن الكرامة الإنسانية. وقد تميزت رسالته البابوية بالتواضع، والرجاء، والمحبة الشاملة.

دعوة للصلاة والاتحاد

وفي ختام البيان، دعت النيابة جميع كهنة الأبرشية والمكرسين والمؤمنين في مختلف الرعايا إلى إقامة القداديس والصلوات لراحة نفس قداسته، وتوحيد النوايا من أجل الكنيسة الجامعة وهي تدخل هذا الزمن الروحي من الانتقال والرجاء.