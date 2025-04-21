ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المخصبات الزراعية بسرس الليان

ضبطت مباحث التموين بالمنوفية، برئاسة المقدم أحمد أبو سعود، مصنعًا مخالفًا بمدينة سرس الليان يقوم بإنتاج المخصبات الزراعية باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، دون الالتزام بالاشتراطات الصحية والزراعية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق ومحلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية، والتصدي الحازم لأي مخالفات تهدد صحة المواطنين.

حملات مفاجئة لمباحث التموين تكشف مخالفات جسيمة في قطاع الأسمدة لحماية صحة المواطنين

وأسفرت الحملة عن ضبط ماكينة طحن وخلط، و(2) ميزان حساس كهربائي، و(2) ماكينة لصق شكائر، بالإضافة إلى (2 طن) مواد خام، و(7 طن) ملح طعام، و(57 برميل) مولاس وزن البرميل 60 كجم. كما تم ضبط (341 جركن) تحتوي على أحماض الفسفوريك والنتريك والسلفونيك، و(920 بستلة) من المخصب الزراعي النهائي مجهول المصدر وبدون بيانات، و(11 برطمان) ألوان صناعية، و(800 جركن) فارغ معدّ للتعبئة، و(5000 إستيكر) لشركات زراعية مختلفة.

تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديريات التموين والصحة لتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، والتعامل الفوري مع أي وقائع غش تجاري حفاظًا على الصحة العامة.