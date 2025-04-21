استعدادات مبكرة.. بدء تسليم بطاقات “نسك” الذكية للحجاج المصريين

بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية تسليم بطاقات “نسك” الذكية إلى شركات الطوافة، تمهيدًا لتوزيعها على الحجاج القادمين من مختلف دول العالم الإسلامي، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم حج 1446هـ.

وكانت مجموعة مشارق الماسية لخدمة حجاج شركات السياحة من المستويين البري والخمس نجوم، وحجاج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أول مطوف سعودي يتسلّم البطاقات الخاصة بحجاجه، في خطوة تعكس جاهزيتها العالية والتزامها الكامل بالتعليمات التنظيمية.

مشارق الماسية تتصدر المشهد التنظيمي

جاء اختيار “مشارق الماسية” لتكون أول من يتسلّم بطاقات “نسك” تكليلًا لانضباطها التنظيمي واستعدادها المبكر للموسم.

وقال علي حسين بندقجي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن اختيار “مشارق الماسية” كأول جهة تتسلّم بطاقات “نسك” يعود إلى كونها من أوائل شركات الطوافة التي بادرت بتشكيل فرق عمل متخصصة لموسم الحج، من بينها مجموعة خاصة بطباعة البطاقة، ما يؤكد حرص المجموعة على التفاعل السريع مع الأنظمة التقنية الحديثة، والالتزام بتوجيهات وزارة الحج والعمرة السعودية.

بطاقة “نسك”.. هوية ذكية وتنظيم أكثر كفاءة

وأضاف بندقجي أن بطاقة “نسك” تُعد من الأدوات التنظيمية الذكية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، بهدف تعزيز كفاءة تقديم الخدمات الميدانية للحجاج النظاميين، حيث تحتوي البطاقة على بيانات الحاج الحيوية، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية عبر تطبيق “نسك”، ما يُسهم في تحسين تجربة الحاج منذ لحظة وصوله وحتى انتهاء المناسك.

خدمة أكثر من 120 ألف حاج من 15 دولة

وأشار بندقجي، إلى أن مجموعة مشارق الماسية تتشرّف هذا العام بخدمة أكثر من 120 ألف حاج من 15 دولة، من ضمنهم عدد كبير من الحجاج المصريين، ما يعكس الثقة المتنامية في أداء المجموعة واستدامة شراكاتها مع الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

“الإبداع والتميّز” شعار الموسم الجديد

واختتم بندقجي تصريحاته بالتأكيد على أن المجموعة رفعت هذا العام شعار “الإبداع والتميّز”، انسجامًا مع رؤيتها الرامية إلى تقديم تجربة حج استثنائية تواكب تطلعات وزارة الحج والعمرة، وتفوق توقعات الحجاج في جميع مراحل الرحلة الإيمانية.