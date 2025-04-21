الفاتيكان يستعد لتوديع البابا فرنسيس في جنازة مهيبة

تتجه الأنظار إلى الفاتيكان، حيث يستعد للاحتفاء بحياة البابا فرنسيس، الذي وافته المنية اليوم الاثنين بعد مسيرة طويلة في خدمة الكنيسة والعالم، حيث يُنتظر تنظيم جنازة رسمية ضخمة تليق بمقامه، تكريماً لدوره الكبير في تعزيز القيم الروحية والإنسانية.

البابا فرنسيس: إرث روحاني وإنساني خالد

تولى البابا فرنسيس السدة البابوية في عام 2013، حيث قاد الكنيسة الكاثوليكية وسط تحديات معقدة وأزمات عالمية، وترك بصمة لا تُنسى على مستوى العالم. عمل البابا على تعزيز القيم الإنسانية، مثل السلام والمساواة، واهتم بشكل خاص بقضايا الفقراء والمهمشين.

برقيات العزاء تتدفق من أنحاء العالم

في الوقت الذي يتم فيه التحضير لهذه الجنازة المهيبة، تتوالى برقيات العزاء من زعماء دول وأفراد من جميع أنحاء العالم. يعرب الجميع عن تقديرهم الكبير للبابا فرنسيس ويشيدون بإنسانيته وحكمته في مختلف المحافل الدينية والسياسية.