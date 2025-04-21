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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

القناة 7 الإسرائيلية: بتر ساقي مجندتين أصيبتا في كمين حماس قرب بيت حانون

حماس
حماس
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أفادت القناة 7 الإسرائيلية، صباح الاثنين، ببتر ساقي مجندتين أصيبتا في كمين حماس «كسر السيف»، والذي نفذته عناصر المقاومة قبل يومين بالقرب من بيت حانون.

وأمس الأحد، كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، عن تفاصيل كمين «كسر السيف» المركب، الذي أسفر عن مقتل وإصابة 6 جنود إسرائيليين.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن عناصرها تمكنوا من تنفيذ كمين «كسر السيف» شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، أمس الأول السبت.

وأوضحت أن «العناصر استهدفت خلال الكمين جيب عسكري من نوع (storm)، يتبع لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة، بقذيفة مضادة للدروع وأوقعوا فيهم إصابات محققة».

وذكرت أنه «فور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ تم استهدافها بعبوة (تلفزيونية 3) مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح».

وأشارت إلى أن «عناصرها استهدفوا كذلك موقعًا مستحدثًا لقوات العدو في المنطقة بأربع قذائف (RPG) وأمطروه بعدد من قذائف الهاون».

 

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