وداع البابا فرنسيس.. ردود فعل دولية وتقدير عالمي لإرثه الروحي

وصف رئيس وزراء هولندا ديك سخوف البابا الراحل البابا فرنسيس الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز ٨٨ عاما بأنه “رجل الشعب”، مشيدًا بخدمته البسيطة والمخلصة.

وأضاف أن البابا كان قدوة يحتذى بها، ليس فقط للكاثوليك، بل حتى لغيرهم من البشر.

إيطاليا: “نبأ حزين” وصداقة قوية

وفي إيطاليا، عبرت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني عن أسفها الشديد لوفاة البابا، مشيرة إلى أن هذا الحدث يمثل “نبأً حزيناً للغاية”. وأكدت أن البابا كان صديقًا مقربًا لها، حيث استفادت من حكمته وتوجيهاته في العديد من المواقف.

ألمانيا: إرث البابا سيبقى حيًا في الذاكرة

من جانبه، أكد المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس أن البابا سيظل في الذاكرة لما قدمه من تفانٍ في خدمة الضعفاء. وأشاد إيمانه العميق وتواضعه، مؤكدًا أن إرثه سيستمر طويلاً.

إيران: تعازي رسمية للمسيحيين في العالم

قدّم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تعازيه الحارة لجميع المسيحيين في العالم، مشيرًا إلى الحزن الذي يلف العالم الإسلامي جراء فقدان البابا، الذي كان يشتهر بمواقفه الإنسانية العميقة.