مطران إرموبوليس ينعى البابا فرنسيس الثاني

قال المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس، نتقدم بأحر التعازي والمواساة بوفاة قداسة البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، وننقل التعازي أيضا إلى الكاثوليك الرومانيين وجميع إكليروس وشعب الكنيسة الكاثوليكية في مختلف أنحاء العالم.

البابا فرنسيس والمبادرات الحوارية بين الكنائس

كان البابا فرنسيس منفتحًا على تعزيز العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية الرومانية (الرومية)، حيث شهدت فترة ولايته تبادلًا للزيارات بين كرسيَي روما والقسطنطينية.

وكان اللقاء التاريخي مع صاحب الغبطة برثلماوس الأول، البطريرك المسكوني، علامة فارقة في تاريخ الكنائس المسيحية.



إعلان البيان المشترك في عام 1914

في عام 1914، وقع قداسة البابا فرنسيس وبهاء غبطة برثلماوس الأول بيانًا مشتركًا، أكد فيه الطرفان على أهمية إطلاق حوار لاهوتي حقيقي بين الكاثوليك والأرثوذكس.

وقد جرى التأكيد على أن الكنيستين هما جزء من نفس العائلة المسيحية، وهو ما ساهم في تعزيز سبل التعاون والتفاهم بين الجانبين.

تأبين المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس

كما نذكر بتأبين المتروبوليت نقولا، مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها، الذي يعتبر من الشخصيات البارزة في تعزيز الحوار المسيحي والعمل المشترك بين مختلف الطوائف المسيحية.