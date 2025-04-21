بطريركية الروم الأرثوذكس تنعى البابا فرنسيس: "حمل رسائل المحبة والسلام"

نعت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية ومطرانية الأردن للروم الأرثوذكس، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الذي رحل عن عالمنا اليوم الاثنين عن عمر يناهز 88 عاما.

وقالت بطريركية الروم في بيان: “ بقلوب مؤمنة برجاء القيامة والحياة الأبدية، بأحرّ التعازي إلى الكنيسة الكاثوليكية في العالم وإلى جميع المؤمنين برقاد قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان”.

وتابع: نستذكر في هذا اليوم الحزين ما حمله قداسته من رسائل المحبة والسلام، وجهوده في ترسيخ قيم الحوار والوحدة بين الكنائس. نصلّي إلى الرب الإله أن ينيّح نفسه في ملكوته السماوي، وأن يمنح العزاء والرجاء لجميع محبيه وأتباعه.