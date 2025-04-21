جوزيف عون: رحيل البابا فرنسيس هو خسارة للبشرية جمعاء

أُعلن صباح اليوم عن وفاة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عن عمر يناهز 88 عاماً، بعد حياة حافلة بخدمة الكنيسة والدعوة إلى السلام والعدالة الاجتماعية. وقد نعاه العالم بحزن بالغ، معتبرين رحيله خسارة كبرى للإنسانية.

جوزيف عون: “خسارة للبشرية جمعاء”

وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الجمهورية اللبنانية نعى فيه البابا فرنسيس قائلاً: “رحيل البابا فرنسيس هو خسارة للبشرية جمعاء، فقد كان صوتاً للسلام، ومدافعاً صادقاً عن القيم الإنسانية والكرامة البشرية”

وأشار الرئيس إلى أن البابا الراحل لعب دوراً بارزاً في ترسيخ مبادئ الحوار بين الأديان، وعمل من أجل بناء جسور المحبة والتفاهم بين الشعوب والثقافات.

ردود فعل دولية واسعة

وقد توالت ردود الفعل الدولية من قادة العالم، الذين أعربوا عن حزنهم العميق لوفاة البابا، مشيدين بمواقفه الجريئة في الدفاع عن الفقراء والمهمّشين، ومبادراته لنشر السلام في مناطق النزاع.