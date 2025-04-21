المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب يختتم دورته التاسعة ويعلن جوائزها

شهد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والناقد الفني هيثم الهواري رئيس المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، حفل ختام الدورة التاسعة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، مساء أمس الأحد بقصر ثقافة قنا، بحضور د. حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حموده السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والنائب محمد الجبلاوى عضو مجلس النواب، والمهندسة وفاء يوسف، وعدد من النواب والقيادات التنفيذية للمحافظة، وقدم الحفل الكاتب بكرى عبدالحميد، الإعلامية سمية فتحى.

مقاومة وانتصار يلقي الضوء على القضية الفلسطينية بعد التحرير

بدأ الحفل بالعرض المسرحي "مقاومة وانتصار" نتاج ورشة التمثيل للمخرج أحمد السيد، والذي تناول القضية الفلسطينية بعد التحرير، وكيف ستكون مستقبلاُ، أعقبه فيلم عن حصاد المهرجان، ثم كرمت ادارة المهرجان بعض الرموز الداعمة من قبل المهرجان، والفرق المشاركة، ولجان التحكيم والعروض، والإعلاميين والصحفين.

كانت نتيجة لجنة تحكيم مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة التى أعلنتها اللجنة المكونة من الدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور محمد عبدالمنعم من مصر، والفنان عادل شمس من البحرين كالتالي:

أولاً: شهادات التقدير والتميز، وقد منحت شهادة تقدير للفنان علي عن عرض "علي حافه الانهيار"، وشهادة تميز لعرضه "طف وطاف" من العراق.

ثانياً: الجوائز الفردية: جائزة أفضل موسيقى عن عرض "فوبيا" من العراق للدكتور قيس الكناني، جائزة أفضل سينوجرافيا عن عرض "فوبيا" من العراق، وجائزة أفضل ممثل ثاني للفنان أزهرى الأسدى عن عرض "طف وطوفان" من العراق، وجائزة أفضل ممثله ثاني مناصفة بين: فاطمة الزهراء، ونزهة حسنى، عن عرض "طف وطوفان" من العراق، وجائزة أفضل ممثل أول زين الكريدى، عن عرض "فوبيا" من العراق، وجائزة أفضل ممثلة أولى صافية الطرابلسى، عن عرض "طف وطوفان" من العراق، وجائزة أفضل نص مسرحي "طف وطوفان" للمؤلف محمود أحمد من العراق، وجائزة أفضل مخرج حسين الذهبى، عن عرضه "فوبيا" من العراق.

ثالثاً: جائزة العرض الفائز بالمركز الأولى، وقد حصل عليها عرض "فوبيا" لفرقة اللوغوس من العراق.

أما نتيجة المسابقة الرسمية التى أعلنتها لجنة التحكيم وتكونت من الفنان القدير طالب البلوشى، الفنان وليد سعد الدين، والفنان يوسف إسماعيل، وخرجت بالنتائج التالية: فئة التمثيل، فحصل على جائزة أفضل ممثل أول: عبدالعاطى نادى عن مسرحية "الواغش" من مصر، وأفضل ممثل ثانى عبدالقادر الدريدى عن مسرحية "فى شارع الحرب" من تونس، وأفضل ممثل ثالث: مصطفى محمد غريب عن مسرحية "ميراث الدم" من مصر، وأفضل ممثله أولى: نيرفانا الخطيب عن مسرحية "رحيل" من الأردن، أفضل ممثله ثانية: إيمان متولى عن مسرحية "الواغش" من مصر، أفضل ممثله ثالثة: مريم صوفى عن مسرحية "وانقطع الخط" من المغرب.

بينما النص المسرحى، فقد حصل على جائزة أفضل نص مسرحى أول: "الواغش" للمؤلف رأفت الدويرى، من مصر، وأفضل نص مسرحى ثانى: "فى شارع الحرب" لنزهة حسنى – حسان العوينى، من تونس، وأفضل نص مسرحى ثالث: "وانقطع الخط" لشكيب عبدالحميد من المغرب.

وفي الإخراج، فقد حصل أفضل إخراج أول: "فى شارع الحرب" لنزهة حسنى من تونس، وأفضل إخراج ثانى: "الواغش" لأحمد عبدالمنتصر فؤاد من مصر، وأفضل إخراج ثالث: "عجيج فاطمة" لمحمد الحجيرى من البحرين.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى كولومبيا، عن مسرحية "أحبك ماريا".

ومنحت إدارة المهرجان شهادات التقدير للجنة التحكيم، وحصل عليها عبدالفتاح عمر عن مسرحية "الواغش" من مصر، وجومانا رضا جرجس، عن مسرحية "ميراث الدم" من مصر، صافيا الطرابلسى عن مسرحية "فى شارع الحرب" من تونس، ميرنا محمد عن مسرحية "شريط كاسيت" من مصر.

جائزة السينوغرافيا

حصل على جائزة أفضل سينوغرافيا أول عن مسرحية "الواغش" من مصر، وأفضل سينوغرافيا ثانى لمسرحية "فى شارع الحرب" من تونس، وأفضل سينوغرافيا ثالث لمسرحية "شريط كاسيت" من مصر.

الجائزة الكبرى

حصل على جائزة أفضل عرض مسرحى أول عرض "الواغش" من مصر، وجائزة أفضل عرض مسرحى ثانى لعرض "شارع الحرب" من تونس، وجائزة افضل عرض مسرحى ثالث لعرض "وانقطع الخط" من المغرب.

أقيمت فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان في قصر ثقافة قنا، ومركز الأورام بقنا، وعدد من القرى والنجوع ومراكز الشباب، التى استمرت فى الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري على مدار 6 أيام متواصلة، بالإضافة إلى الورش التدريبة في مجال التمثيل، التأليف، المكياج، وصناعة العرائس.

وقد حملت الدورة التاسعة اسم د. عايدة علام، واحتفل المهرجان بالمسرح الفلسطيني تحت شعار «المسرح مقاومة»، برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.





