يرغب الكثير من الطلاب في تحميل نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني، بهدف مساعدتهم على الاستعداد الجيد لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025، والمقرّر انطلاقها يوم السبت 24 مايو المقبل في جميع محافظات الجمهورية.

وتأتي خطوة تحميل نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني، في إطار تدريب الطلاب على طبيعة ونمط الأسئلة المتوقعة في الامتحانات الرسمية.

موعد امتحانات نهاية العام للصف الثالث الإعدادي 2025

حددت وزارة التربية والتعليم موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي، السبت الموافق 24 مايو 2025، على أن تستمر حتى الخميس 29 مايو من ذات الشهر، وتُجرى الامتحانات داخل لجان مؤمنة ومراقبة بجميع المحافظات لضمان الانضباط والشفافية.

يأتي ذلك ضمن تنفيذ قرار الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتطبيق نظام البوكليت على امتحانات الصف الثالث الإعدادي، بدءًا من اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025، في إطار تطوير منظومة التقييم وتحسين مستوى الفهم والاستيعاب لدى الطلاب.

كيفية تحميل النماذج الاسترشادية

أتاحت الوزارة إمكانية تحميل نماذج الامتحانات بسهولة من خلال الموقع الرسمي لها، وذلك باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الدخول إلى قسم «بوابة التعليم الإلكتروني»، عبر هذا الرابط.

اختيار «المرحلة الإعدادية» من قائمة المراحل التعليمية.

التوجه إلى قسم «النماذج الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي».

تحميل النماذج بصيغة PDF.

المواد المتوفرة ضمن النماذج الاسترشادية

تشمل النماذج الاسترشادية جميع المواد الأساسية التي يُمتحن فيها الطلاب، وهي:

اللغة العربية

اللغة الإنجليزية

الرياضيات

العلوم

الدراسات الاجتماعية

إجراءات تأمين لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

وضعت المديريات التعليمية خطة محكمة لتأمين سير الامتحانات، تضمنت عدة إجراءات تنظيمية مهمة، أبرزها: