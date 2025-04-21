مطران جبيل ينعى البابا فرنسيس ويعتذر عن عدم تقبّل التهاني بالفصح

نعت أمانة سرّ مطرانية جبيل المارونية قداسة البابا فرنسيس، في بيان رسمي عبّرت فيه عن حزن الكنيسة لرحيل الحبر الأعظم، مشيدة بخدمته الرسولية المليئة بالإيمان والمحبّة.

رحيل راعٍ عالمي خدم الكنيسة بأمانة

وجاء في البيان: “مع الربّ الحيّ القائم من القبر، عاد قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس إلى بيت الآب السماويّ، بعد أن خدم كنيستنا بأمانة ومحبّة وغَيرة رسوليّة”.



اعتذار عن تقبّل التهاني بالعيد





وأعلنت المطرانية أن راعي أبرشية جبيل المارونية، المطران ميشال عون، يعتذر عن استقبال التهاني بعيد الفصح المجيد في دار المطرانية، “شاكرًا لكم تفهّمكم، ومصلّيًا وراجيًا الربّ أن يَهنأ قداسة البابا بالحياة الأبديّة، ويعوّض على كنيستنا برعاةٍ قدّيسين”.









خاتمة رجاء وإيمانوختم البيان بكلمات القيامة والإيمان: “المسيح قام! حقًا قام”.



