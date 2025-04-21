سعر تاريخي جديد.. تراجع الدولار يدعم صعود الذهب لمستويات قياسية لـ3389 دولاراً

ارتفع سعر الذهب العالمي مع تداولات الأسبوع ليسجل سعر تاريخي جديد اليوم الاثنين، مدفوعًا بمخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى مزيد من التراجع في مستويات الدولار الأمريكي في ظل هجوم الرئيس الأمريكي ترامب على رئيس البنك الفيدرالي.

سعر الذهب العالمي



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1.8% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3396 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3332 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3389 دولار للأونصة.



ارتفع الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.3% مسجلاً أسبوعين من الارتفاع المتتالي، ويكون الذهب قد ارتفع منذ بداية العام بنسبة 29%، في أعلى وتيرة صعود للذهب في فترة وجيزة بسبب الحرب التجارية ، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

بشكل عام تأخذ الأسواق في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بالإضافة إلى توترات الرسوم الجمركية الأمريكية ومخاوف الركود التضخمي، في حين أن مرونة طلب البنوك المركزية تعزز الأسعار أيضًا بشكل كبير.



تصعيد الحرب التجارية

في استمرار التصعيد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكي، حذرت الصين الدول من إبرام اتفاق اقتصادي أوسع مع الولايات المتحدة على حسابها، وهي خطوة يسعى ترامب إليها من الدول التي تريد تخفيض الرسوم الأمريكية عليها أو الاعفاء منها.

من ناحية أخرى شن ترامب سلسلة من الهجمات على رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ليكشف عن خطط لإصلاح البنك الاحتياطي الفيدرالي. كما صدر تصريح يوم الجمعة الماضية أن الرئيس ترامب وفريقه يواصلون دراسة إمكانية إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

أثار هذا مخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي مما أحدث تأثير في الأسواق المالية، وتسببت هذه التطورات في دفع الدولار الأمريكي إلى الانخفاض إلى أدنى مستوياته منذ 3 سنوات خلال جلسة اليوم، الأمر الذي دعم الذهب ليسجل مستوى قياسي جديد في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.



تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا

كما تلقى الذهب دعمًا من تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وقف إطلاق النار ليوم واحد. حيث تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشن آلاف الهجمات التي انتهكت وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفصح الذي أعلنه الرئيس الروسي، بينما نفى الكرملين صدور أمر بتمديد وقف إطلاق النار في جبهات القتال.

عمل هذا على زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية ليستمر في الارتفاع بالرغم من التشبع في الشراء الذي تظهره المؤشرات الفنية على المستوى اليومي، إلا أن المؤشرات لم تظهر علامة على البيع حتى الآن.