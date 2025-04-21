بالفيديو.. تفاصيل افتتاح حديقة "الست خضراء" بحلوان عقب تطويرها

قال اللواء وليد أبو النصر، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إن توجيهات محافظ القاهرة كانت بتوسيع المساحات الخضراء في القاهرة وزيادتها لتكون متنفس لكل الشعب المصري لقضاء وقت جيد وسط الخضرة، مشيرًا إلى حديقة "الست خضراء" بحلوان تُفتتح رسميًا اليوم بحضور محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة التي شهدتها الحديقة خلال الفترة الماضية.

وأضاف "أبو النصر" في حواره لفضائية "النيل الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن حديقة الست خضراء تقع على مساحة 12 فدانًا “نحو 35 ألف متر مربع”، وتعد من أكبر الحدائق بها مساحات خضراء في المنطقة الجنوبية بالقاهرة، موضحًا أنه تم تطوير الحديقة وإعادة تشغيلها بعدما كانت مغلقة لفترة طويلة قبل أن تُعاد لها الحياة ضمن خطة المحافظة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الحياة البيئية في العاصمة.

وأكد أن الهيئة عملت على رفع كفاءة الحديقة وتزويدها بكافة الخدمات، استعدادًا لاستقبال المواطنين بدءًا من اليوم، حيث تم تشغيل الحديقة بشكل تجريبي خلال عيد الفطر، ومن المتوقع أن تستقبل ما يصل إلى 2000 زائر يوميًا، موضحًا أن تعليمات محافظ القاهرة خلال موسم الأعياد شملت رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة الأحياء، خاصة الحدائق والمتنزهات، لضمان النظافة المستمرة وتوفير بيئة آمنة وممتعة للزوار.