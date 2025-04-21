محمد رمضان يُقبل جواز السفر المصري في حفله الثاني بمهرجان كوتشيلا

فوجئ الفنان محمد رمضان أثناء غنائه في حفلة الثاني بمهرجان كوتشيلا، بقيام أحد المعجبين من الجمهور بإلقاء جواز السفر المصري عليه على المسرح، في لفتة غريبة أثارت دهشة الحاضرين.

وجاء رد فعل محمد رمضان بعد إلقاء المعجب، قام بالتقاط الباسبور وقبّله ووضعه على صدره ورأسه وأعطاه مرة أخرى إلى صاحبه.

محمد رمضان يوجه رسالة قبل حفله الثاني بمهرجان كوتشيلا

روج محمد رمضان لحفله الثاني بمهرجان كوتشيلا، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، حيث كتب: “استعدوا كوتشيلا الأسبوع 2، شاهد العرض الليلة الساعة 6 مساء بتوقيت كاليفورنيا، 3 صباحًا بتوقيت القاهرة”.

وأضاف محمد رمضان: “كان كوتشيلا حلمًا كبيرًا، وبفضل الله ومعجبي الرائعين، تحقق هذا الحلم، أعتقد حقًا أن هذه هي البداية فقط، كوتشيلا هو الخطوة الأولى في صنع التاريخ”.

محمد رمضان يطرح أغنية “بحب أغيظهم”

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "بحب أغيظهم" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب وجميع وسائل التواصل الإجتماعي، وذلك ردًا على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا في أحدث حفلاته الغنائية.

محمد رمضان يثير الجدل بعد ظهوره الأول في مهرجان كوتشيلا

ظهر الفنان محمد رمضان بقطعة علوية «توب» مزينة بسلاسل معدنية وقطع ذهبية واكسسوارات، بطراز يشبه الأزياء الفرعونية مع لمسة جريئة، حيث وصفها الجمهور “ببدلة الراقصات” وأكمل الإطلالة بإكسسوارات لامعة ونظارة شمسية، مع لوك مسرحي لافت يناسب أجواء المهرجان.

اطلالة محمد رمضان تشبه بـ “الخوال”

تعرض الفنان محمد رمضان في الساعات الماضية لجدلًا واسعًا بسبب إطلالته، في مهرجان كوتشيلا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بسبب تصميمها الذي اعتبره الكثيرون غير لائق، إذ تشبه حمالة الصدر، التي تستخدمها السيدات، ما تسبب في تعرضه للهجوم اللاذع، معتبرين أن هذه الإطلالة تسيء بشكل كبير لمصر.

ترجع اطلالة محمد رمضان مهنة قديمة عمل بها بعض الرجال في منتصف القرن الـ 18 وبداية القرن الـ 19، والتي كانت تسمى بـ"الخوال" وهم رجال كانوا يؤدون رقصات شعبية مرتدين ملابس نسائية، حيث تم منع النساء من الرقص في الأماكن العامة ولذلك حل الرجال محلهن في تقديم الرقصات الشعبية.

وكان يعرف "الخوال" بأنه مساعد الراقصة، وكان شاب يرتدي حمالة صدر نسائية مرصعة بالعملات المعدنية أو الأصداف والترتر ليحاكي ملابس الراقصات والغوازي، وفي بعض الأماكن كان الخوال يحل محل الراقصة مثلا في افراح المجتمعات المحافظة التي تمنع رقص النساء فيها كان يتم استدعاء أحد الخوالات للرقص بدلًا من النساء، وكان يضرب الصاجات ويقلد طريقتها في الرقص الشعبي بحركات مبتذلة وبطرق إباحية مستفزة.