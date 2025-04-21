حدائق القناطر تستقبل مئات المواطنين للاحتفال بشم النسيم

توافد المئات من المواطنين من أبناء محافظة القليوبية والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري منذ الصباح الباكر من الشباب وصغار السن والكبار على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية، وافترشوا المساحات الخضراء الشاسعة التي تغطي معظم الاماكن للاحتفال بعيد الربيع (شم النسيم) ويحملون الاسماك والرنجة والفسيخ والمشروبات ومكبرات الصوت.

ركوب الدراجات والمراكب النيلية

وكان نصيب الأسد للشباب والأطفال حيث فضلوا ركوب الدراجات الناريه والهوائية والمراكب النيلية والحناطير وسماع اغنية الربيع ودخول حديقة الياسمين وأبو قردان.

وساعد انخفاض أسعار التذاكر للحدائق في جذب أعداد كبيرة بالإضافة إلى التطوير المستمر المتنزهات كما شوهد أعداد كبيرة من الجاليات العربية والأجنبية داخل الحدائق الذين شاركوا الزائرين احتفالهم بعيد الربيع.

تشديد الرقابة على الأسواق

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبيه أن الخطة التي تم وضعها للخروج بالاحتفال بعيد الربيع بالقناطر الخيريه لبر الامان حققت المستهدف منها بنسبة كبيرة وكان من أهمها تشديد الرقابة على الأسواق ومحلات بيع الفسيخ والرنجة والأسماك بالإضافة إلى إلغاء اجازات الأطباء بجميع المستشفيات المركزية تحسبا لحدوث حالات تسمم أو حوادث طرق بالاضافة الى التواجد الأمني علي الطرق الرئيسية والفرعية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة..هذا ولم يحدث ما يعكر صفو الاحتفال بعيد الربيع حتي الآن ولم تتلقي غرفة العمليات أي بلاغ أو حالات غرق وحوادث.

كما استقبل كورنيش النيل ببنها وخاصة الممشي الجديد الذي تم الانتهاء منه لاستقبال مئات الوافدين من أبناء المدينة والقري المجاورة.

رفع حالة التأهب

طالب المحافظ وكيل وزارة الصحة برفع حالة التأهب والمرور على جميع المستشفيات للتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والنوبتجيات والتمريض وتوافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة بمرفق الإسعاف بكافة أنحاء المحافظة للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ.

إنذار شديد اللهجة

كما وجه المحافظ إنذار شديد اللهجة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة معتقدا أن أجهزة الدولة منشغلة في الاحتفال بعيد الربيع.

حدائق القناطر

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