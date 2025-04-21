محافظ أسوان يُعزّي هاتفيًا مطران طيبة وكاهن أسوان في وفاة بابا الفاتيكان

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خالص تعازيه فى وفاة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ، والذى كان رمزاً للسلام والمحبة، وصوتًا للتسامح والتفاهم بين الأديان ..

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

وجاء ذلك فى إتصال تليفونى من محافظ أسوان لنيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ، وأيضاً للقمص أنطونيوس ذكرى كاهن كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان ، بالإضافة إلى شعب الكنيسة .

بابا الفاتيكان جسد مواقف هادفة وبناءة لنشر مبادئ الخير والسلام

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على قيمة وقامة البابا فرنسيس على مستوى العالم أجمع ، وليس دولة الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية فقط ، لما جسده من مواقف هادفة وبناءة لنشر مبادئ الخير والسلام والعطاء ، وسيذكره التاريخ بمواقفه الفارقة لإعلاء روح التآخى والمحبة .

ولفت محافظ أسوان إلى أن بابا الفاتيكان ترك إرثاً إنسانياً عظيما سيظل محفوراً فى وجدان الإنسانية حيث كرس حياته لخدمة قيم السلام والعدالة ، وعمل لبناء جسور الحوار بين الشعوب بما جعله مثالاً يحتذى به فى الإخلاص للقيم النبيلة.