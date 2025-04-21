العربية لحقوق الإنسان تتقدم بالتعازي للكاثوليك العرب وحول العالم في وفاة البابا فرانسيس

تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وأعضاء مجلس أمناء المنظمة بصادق التعازي والمواساة للمواطنين العرب الكاثوليك وكافة أتباع الكنيسة الكاثوليكية حول العالم في وفاة البابا فرانسيس الذي وافته المنية قبل ساعات.

كان شجاعا وصادقا في اتخاذ المواقف الإنسانية

وقال رئيس المنظمة علاء شلبي، إن البابا الراحل كان شجاعا وصادقا في اتخاذ المواقف الإنسانية، وخاصة موقفه المساند للضحايا الفلسطينيين في محنتهم، ولعشرات الآلاف من الأطفال ضحايا الإبادة الجماعية في غزة وفلسطين، ولم يكترث بحسابات السياسة والعنصرية التي أبداها عديد من القادة الغربيين.

البابا فرانسيس لطالما أبدى حكمة وصبرا ونفاذ بصيرة في التعامل مع الأوضاع الاستثنائية

وأضاف "شلبي"، أن البابا فرانسيس لطالما أبدى حكمة وصبرا ونفاذ بصيرة في التعامل مع الأوضاع الاستثنائية التي مر بها بعض أتباعه في بلدان عربية عانت حروبا أهلية ونزاعات مسلحة داخلية، وعلى النحو الذي كان دوما يحد من تراكم الخسارة ويؤسس لسلام يتجاوز المحن.