«مخدرات وذهب».. كيف تم القبض على عصابة سارة خليفة ؟

عاد اسم المنتجة الفنية سارة خليفة إلى الظهور مرة أخرى على ساحات المواقع الإخبارية ومنصات السوشيال ميديا، ولكن هذه المرة ليس بسبب ارتباطها بلاعب كرة قدم شهير، إنما يتردد اسمها بسبب تورطها وآخرين في قضية مخدرات كبيرة، وتنصيع الحشيش الصناعي، وضبط بحوزتهم على 200 كيلو حشيش، وكمية من المشغولات الذهبية والمبالغ المالية، داخل شقتين سكنيتين بمحافظة القاهرة، استخدمهما المتهمين لخط وتهيئة المواد المخدرة تمهيدا للإتجار بها.

معامل سرية في شقق الحي الراقي

وتُعتبر القضية المتهمة فيها سارة خليفة واحدة من أكبر قضايا المخدرات في الآونة الأخيرة، وخاصة أن الحشيش يتم تصنيعه داخل معامل سرية بشقق في أحياء راقية بالقاهرة، وارتباط المتورطين في هذه القضية بشخصيات معروفة، وتستكمل حاليًا التحقيقات في القضية لكشف الملابسات الكاملة للقضية.

خيوط جديدة في القضية

وأشارت التحقيقات الأولية مع المتهمين، إلي أنهم بدأوا في جلب المواد الخام الخاصة بتصنيع المخدرات من الخارج، ثم يقوموا بتصنيعها داخل البلاد في شقق سكنية جرى إعدادها خصيصًا لذلك الغرض، وتحويلها إلى معامل سرية لخلط وتجهيز المواد المخدرة.

وبدأت سارة خليفة نشاطها في تجارة المخدرات عقب تعرفها على إحدى السيدات من محافظة الإسكندرية، وبدأتا سويًا في تكوين تشكيل عصابي متخصص في تصنيع المخدرات، تحت مسمى "الحشيش الاصطناعي".

حبس سارة خليفة وباقي العصابة

وأمام النيابة تبادل المتهمين الاتهامات لبعضهم البعض، وأنكرت سارة معرفتهم بهؤلاء الأشخاص، بينما تعرف عليها أخرين، وجاري استكمال التحقيقات بشكل دقيق.

وقررت النيابة العامة بالقاهرة، حبس المنتجة سارة خليفة وآخرين، بعد ضبطهم وبحوزتهم كميات من الحشيش الاصطناعي "بودر" والمواد المستخدمة في تصنيعه، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما كلفت جهات التحقيق بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بالتحفظ على كمية المخدرات المضبوطه مع المتهمين.

تفاصيل القبض على سارة خليفة

وكانت أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة، قيام عناصر تشكيل عصابي بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي"، واستخدامهم لشقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعي بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة)، وكذا (كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 سيارات) من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 420 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من هي المنتجة سارة خليفة؟

ولدت سارة خليفة بمحافظة القاهرة في مارس عام 1994، وبدأت مشوارها الإعلامي عبر قناة ART من خلال تقديم برنامج "من القاهرة"، واستمرت لمدة 3 سنوات في تقديمه.

وعقب ذلك انتقلت للعمل في قناة عراقية، واستمرت بالعمل فيها لمدة 5 سنوات، ومن ثم إلي العمل في الإنتاج الفني، وبعد ذلك ظهرت مع عدد كبير من مطربي المهرجانات وكانت تربطهم علاقة عمل.

علاقة سارة خليفة بلاعب كرة شهير

تزوجت المنتجة سارة خليفة في عام 2016 بلاعب كرة قدم شهير، واستمر زواجهما لمدة 6 أشهر ، وانفصلا عن بعضهما.