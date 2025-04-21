صادرات مصر الزراعية تشهد طفرة غير مسبوقة.. 2,7 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري.. وزير الزراعة: مصر لديها كل مقومات النجاح

شهدت الصادرات الزراعية المصرية في السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الزراعية العالمية، وتأتي زيادة الصادرات الزراعية نتيجة لعدة عوامل، من أبرزها التوسع في المشروعات الزراعية الكبرى، وتطبيق نظم الري الحديثة، وتحسين جودة المنتجات الزراعية لتتناسب مع المعايير العالمية، كما ساهمت الاتفاقيات التجارية والتعاون مع الأسواق الدولية في فتح آفاق جديدة أمام المنتج الزراعي المصري.

ويمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الدخل القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، خاصة مع الطلب المتزايد على المنتجات الطازجة والعضوية.

2,7 مليون طن صادرات مصر الزراعية خلال الربع الأول من العام الجاري



حيث تجاوزت الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2,7 مليون طن خلال الربع الاول من العام الجاري اعتبار من أول يناير حتى نهاية مارس 2025

وذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه عادل فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري.



الموالح والبطاطس على رأس الصادرات الزراعية المصرية

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس الطازجة، البصل الطازج، بطاطا، رمان، ثوم طازج، فراولة طازجة، فاصولية ( طازجة + جافة)، جوافة، طماطم طازجة.

حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و ٣٢٨ ألف و ٩٠٢ طن، بالإضافة إلى تصدير ٤٩٢ ألف ٧٦٣ طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير ٩٦ ألف و ٣١٣ طن من الفاصوليا (طازجة + جافة)، لتحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت البطاطا، على المركز الرابع بإجمالي ٧٧ ألف و ٤٥٨ طن، واحتلت الفراولة على المركز الخامس بإجمالي ٢٩ ألف و ١٦٢ طن، واحتلت الطماطم الطازجة على المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي ٢٨ ألف و ١٩٥ طن، في حين احتل البصل على المركز السابع في الصادرات بإجمالي ٢٦ ألف و ٤١٠ طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت ٩٧٤٥ طن، بينما احتلت صادرات مصر من الجوافة على المركز التاسع بإجمالي ٧٨٣٥ طن، في حين احتل الرمان على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي ٢٣٧٢ طن.



توفير العملة الصعبة

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى على أهمية التصدير لأنه يجلب العملة الصعبة التى تساعد الدولة في خطط التنمية الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة بعد جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والتي تسمح بتحقيق فائض للتصدير مشيرا أيضا إلى أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر مؤكدا ان صادرات مصر الزراعية المصنعة تحقق نجاحات بجانب صادرتنا الطازجة

وأشار إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص والربط بين البحث العلمي والمستثمرين لتحقيق رؤية موحدة تخدم القطاع الزراعي مضيفا أن النجاح جماعي، ومشيدا بجهود القطاع الخاص والمستثمرين في زيادة صادرات مصر الزراعية.

وأكد وزير الزراعة، ان مصر لديها كل مقومات النجاح خاصة بعد ان شيدت المشروعات العملاقة والبنية الأساسية ومحطات المعالجة والتحلية كل ذلك يجعلنا من اقوى الاقتصادات في الوطن العربى والمنطقة ونحقق طفرة سوء على طريق سد الفجوة الغذائية أو تعزيز الصادرات الزراعية وجلب العملة الصعبة.



فتح السوق البرازيلي أمام صادرات مصر من شتلات الفراولة

وكان الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري أعلن عن فتح السوق البرازيلي أمام صادرات مصر من شتلات الفراولة عقب انتهاء الجانب البرازيلي من دراسة تحليل مخاطر الآفات.

وأوضح المنسي أن وزارة الزراعة البرازيلية MAPA قد قامت بموافاة الحجر الزراعي باشتراطات الاستيراد والذي قام بدراستها الحجر الزراعي ووافق عليها وفورا قام الجانب البرازيلي بنشر القرار بالجريدة الرسمية للبرازيل في ١٣ مارس ٢٠٢٥.

وتجدر الإشارة إلي أن وزير الزراعة قد وجه بأن تصبح مصر مركزا لإنتاج وتصدير الشتلات لمختلف الحاصلات وعلي رأسها الفراولة نظرا لما تتمتع به مصر من عدة مزايا تنافسية مثل اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من التكتلات حول العالم.