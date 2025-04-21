حاكم دبي ينعى البابا فرنسيس

نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ببالغ الحزن والأسى، وفاة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، معبرًا عن تقديره العميق لجهوده في تعزيز قيم التسامح والحوار بين الأديان.

محطات بارزة في العلاقة بين الشيخ محمد بن راشد والبابا فرنسيس

زيارة البابا فرنسيس للإمارات

ففي فبراير 2019، استقبلت الإمارات زيارة تاريخية لقداسة البابا فرنسيس، حيث رحب الشيخ محمد بن راشد بهذه الزيارة قائلاً: “حللتم في أرض زايد وعيال زايد أهلاً ووطئتم سهلاً”، مؤكدًا على أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الأديان .





توقيع “وثيقة الأخوة الإنسانية”

خلال الزيارة، شهد الشيخ محمد بن راشد توقيع قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على “وثيقة الأخوة الإنسانية”، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الإنسانية وبناء جسور التواصل والتآلف بين الشعوب .



منح جائزة “الأخوة الإنسانية”

ففي إطار الاحتفاء بالجهود المبذولة في نشر السلام، أعلن الشيخ محمد بن راشد عن منح جائزة “الأخوة الإنسانية - من دار زايد” في دورتها الأولى لكل من البابا فرنسيس وشيخ الأزهر، تقديرًا لجهودهما المباركة في نشر السلام في العالم .









خالص العزاء

تقدم الشيخ محمد بن راشد بخالص العزاء والمواساة إلى الفاتيكان وشعبه، معبرًا عن أمله في أن تظل رسالة البابا فرنسيس في نشر السلام والتآخي بين البشر مصدر إلهام للأجيال القادمة.