ضبط 91 طن مصنعات لحوم ودواجن وأسماك مملحة وأسماك مدخنة فاسدة بالجيزة

أطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي جهود مديرية الطب البيطري بالجيزة ومباحث التموين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في مجالات الصحة العامة والتفتيش علي اللحوم والأسواق وإدارة المجازر والدواجن والطب والوقائي علي مدار الثلاثة أشهر الماضية.

وأكد محافظ الجيزة تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري على الأسواق العامة ومنافذ بيع اللحوم والأسماك المدخنة والمحال التجارية للتأكد من صلاحية السلع والالتزام بالأسعار حماية لصحة المواطنين.

كما وجه محافظ الجيزة بمواصلة جهود مديرية الطب البيطري في مجال الحملات التوعوية والإرشادية وتوجيه القوافل البيطرية لمختلف القرى لتقديم الدعم المجانى للمربيين علي مستوي المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ضبط 91 طن مصنعات لحوم ودواجن وأسماك مملحة

وأوضح التقرير الذي أطلع عليه محافظ الجيزة في مجال الصحة العامة والتفتيش علي الأسواق والمحال العامة وأماكن بيع اللحوم والدواجن والأسماك انه تم ضبط 91 طن و 600 كجم تنوعت مابين مصنعات لحوم ودواجن وأسماك مملحة وأسماك مدخنة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتحرير 240 محضر حيال المخالفين ويأتي ذلك ضمن خطة مديرية الطب البيطري وتنفيذ دورها الهام في خدمة وحماية المواطنين.

اختبارات لـ(13,027 ) رأس ماشية ضد أمراض البروسيلا والدرن

كما تضمن التقرير انه في مجال الصحة العامة تم أجراء اختبارات لعدد (13,027) راس ماشية ضد أمراض البروسيلا والدرن ، وتحصين وتسجيل وتعقيم عدد (5,579 ) كلب بالتعاون مع المجتمع المدني.

وفي مجال مجازر اللحوم الحمراء تم ذبح اكثر من ( 600 الف ) من اللحوم الحمراء ، وفي مجازر الدواجن تم ذبح (4 مليون و300 الف ) طائر .

تحصين أكثر من 300 الف رأس ماشية ضد أمراض الحمي القلاعي

وفي مجال الطب الوقائي والرعاية للحفاظ علي الثروة الحيوانية تم تحصين أكثر من 300 الف رأس ماشية ضد أمراض الحمي القلاعي وحمي الوادي المتصدع وحمي الثلاث ايام ، وكذا الجلد العقدي وجدري الضأن والتسمم الدموي وطاعون المجترات الصغيرة ، ومعالجة وتجريع عدد( 18 الف ) رأس ماشية .

سحب عينات لـ2.3 مليون طائر للتأكد من خلوها من مرض انفلونزا الطيور

كما تضمن التقرير بأنه في مجال الدواجن تم سحب عينات لعدد ( 2 مليون و300 الف ) طائر للتأكد من خلوها من مرض انفلونزا الطيور ، وتحصين 33 الف ضد ذات المرض وذلك للحفاظ علي الثروة الداجنة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين .

37 قافلة علاجية مجانية بالجهود الذاتية بالقري المراكز والمدن

وفي مجال القوافل البيطرية للعلاج المجاني والإرشاد البيطري لتوعية المربيين تم عمل عدد 37 قافلة علاجية مجانية بالجهود الذاتية بالقري المراكز والمدن بالتعاون مع كلية الطب البيطري جامعة القاهرة والتي أسفرت عن علاج وتجريع ورش ( 82 ألف ) رأس ماشية، وتنفيذ 348 ندوة توعوية للمربين .