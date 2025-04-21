مجمع القديس أثناسيوس ينعى قداسة البابا فرنسيس الأول

ودّع الأنبا مكسيموس ومجمع القديس أثناسيوس قداسة البابا فرنسيس الأول، الذي انتقل إلى السماء بعد حياةٍ مملوءة بمحبة المسيح وخدمة شعبه في كل أرجاء العالم.

شهادة لحياة مكرّسة للمسيح

شهد قداسة البابا فرنسيس الأول على مدى سنوات خدمته للكنيسة الجامعة، بروح الاتضاع والمحبة، إذ كرّس حياته للسلام، والدفاع عن الفقراء، وتأكيد رسالة الإنجيل في عالم اليوم. كان راعيًا حقيقيًا على مثال الراعي الصالح.

اتحاد بالصلاة والرجاء

وأعرب الأنبا مكسيموس ومجمع القديس أثناسيوس عن عميق تعازيهم للكنيسة الكاثوليكية في العالم، ولجميع المؤمنين الذين تأثروا بمحبة وخدمة البابا الراحل. وهم يرفعون الصلاة لراحة نفسه الطاهرة، ويؤمنون بلقائه مجددًا في السماويات مع القديسين.