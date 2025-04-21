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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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لجان للقوات المسلحة بشمال سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوى الهمم وكبار السن.. شاهد

الدفع بلجان تجنيدية
الدفع بلجان تجنيدية لشمال سيناء
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دفعت هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة من خلال إدارة التجنيد والتعبئة، بدفع عدداً من اللجان التجنيدية إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لتسوية المواقف التجنيدية مجاناً لذوى الهمم وكبار السن من أبناء المحافظة.

وقامت منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق بتنفيذ إجراءات الكشف الطبى عليهم بأماكن تواجدهم ، وتم تنظيم احتفالية بعنوان (قد الحلم وأكبر) والتى تضمنت عدداً من الفقرات الفنية بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء وجامعة العريش ، أعقب ذلك تسليم شهادات تسوية المواقف التجنيدية لأبناء المحافظة .

جاء ذلك فى إطار دعم القيادة السياسية لذوى الهمم وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن ، وتزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ (43) لتحرير سيناء.

تفاصيل الدفع بلجان تجنيدية لشمال سيناء

وخلال الاحتفالية ألقى اللواء  أشرف الشريف رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة. كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم اللامحدود لأبناء الوطن من ذوى الهمم وكبار السن وتوفير كافة سبل الراحة لهم من خلال إنهاء معاملاتهم التجنيدية .

كما ألقى اللواء دكتور  خالد مجاور محافظ شمال سيناء كلمة أعرب خلالها عن تقديره للقوات المسلحة وجهودها المبذولة لتقديم الدعم لأبناء الوطن خاصة ذوى الهمم وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة على قدم المساواة مع الاخرين .

فيما أعرب أهالى شمال سيناء عن مدى تقديرهم وشكرهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لدعم أبناء سيناء .

حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة ورئيس جامعة العريش وممثلوا الأجهزة التنفيذية وشيوخ وعواقل محافظة شمال سيناء. 

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