وفد "الجبهة الوطنية" بالفيوم يزور الأنبا إبرام للتهنئة بعيد القيامة المجيد

قام وفد من حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الفيوم، برئاسة اللواء عصام الرتمي أمين الحزب بالمحافظة، والنائب أحمد عبد الواحد أمين التنظيم، بزيارة مقر المطرانية لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا إبرام أسقف الفيوم بمناسبة عيد القيامة المجيد.

نسيج واحد لا يتجزأ

ونقل وفد الحزب خلال الزيارة تهنئتهم القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، ولنيافة الأنبا إبرام، ولجموع الأقباط بالمحافظة، مؤكدين عمق الروابط الوطنية التي تجمع المصريين مسلمين ومسيحيين في نسيج واحد لا يتجزأ.

الوحدة الوطنية

وأكد اللواء عصام الرتمي، أن هذه المناسبة العزيزة تجسد قيم المحبة والسلام والتآخي التي يتميز بها الشعب المصري عبر تاريخه، مشيرًا إلى أن الوحدة الوطنية هي الدعامة الأساسية لتحقيق التقدم والاستقرار.

وكان في استقبال وفد الحزب عدد من القيادات الكنسية، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدين على أهمية استمرار التواصل والتعاون المشترك في خدمة أبناء الوطن.