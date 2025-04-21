الحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظات تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين احتفالا بشم النسيم

شهدت الحدائق العامة والمتنزهات بمحافظات الجمهورية إقبالًا كبيرًا من المواطنين للاحتفال بشم النسيم وهو اليوم الذي اعتبره المصري القديم يوم الاحتفال بمجيء فصل الحصاد أو فصل الربيع الذي تبعث فيه الحياة من جديد وتتكاثر فيه الكائنات وتزدهر الطبيعة.

إقبالًا كبيرًا من المواطنين احتفالا بشم النسيم

شهدت الحدائق العامة ومراكز الشباب والأندية إقبالًا كبيرًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين احتفالًا بأعياد شم النسيم واستقبلت قرية "دهتورة" التابعة لمركز ومدينة زفتى بالغربية الكثير من المواطنين لشهرتها بالحدائق العامة على ضفاف نهر النيل وشلال المياه والقناطر الخيرية التي تعد من أهم المناطق الأثرية كما شهد كورنيش كفر حجازي مركز المحلة وكورنيش طنطا إقبالًا كبيرًا من المواطنين وانتشرت الملاهي وألعاب الأطفال بالميادين العامة.

واستقبال شم النسيم بحملات نظافة مكثفة ورفع إشغالات وتجميل الشوارع ولافتات تهنئة رئاسية تزين محيط الكنائس موجهًا رؤساء الأحياء بفتح جميع المتنزهات والحدائق العامة أمام المواطنين خلال احتفالات شم النسيم بتكثيف التواجد الأمني والخدمي في الشوارع وتوفير فرق التدخل السريع لمتابعة أي طارئ بالإضافة إلى تجهيز العيادات الطبية المتنقلة وسيارات الإسعاف تحسبًا لأي حالة طبية طارئة وذلك في إطار حرص الجهات التنفذية على راحة المواطنين وسلامتهم.

وفي البحر الأحمر شهدت شواطىء الغردقة والمتنزهات والأندية الشاطئية بكافة مدن المحافظة إقبالًا كبيرًا من المواطنين للاستمتاع بأعياد الربيع وعيد شم النسيم .

وفى القاهرة شهدت منطقة الكورنيش إقبالًا كبيرًا من المواطنين من أعضاء الأندية والزائرين، وتم توفير عدد كبير من المنقذين على شواطئ النادي، مع تمركز سيارات الإسعاف وتجهيز الحدائق الخاصة بالأطفال،وتجهيزها بكل الاحتياجات والخدمات لقضاء اليوم على الشاطىء وحمامات السباحة والحدائق وسط تجهيزات على أعلى مستوى لتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين مع تنظيم احتفالات في نهاية اليوم بجانب المسابقات والأنشطة الرياضية والترفيهية.

كما توافد عدد كبير من المواطنين بالحدائق العامة والمتنزهات بمنطقة وسط البلد والجيزة وغيرها من الاندية العامة بمنطقة الكورنيش لقضاء شم النسيم وسط حالة من الاستعدادات الكاملة التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بمدن المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين.