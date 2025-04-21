محافظ بني سويف يوجه بتكثيف الحملات على الأسواق تزامنا مع أعياد الربيع

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية تكثيف جهود الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى حماية صحة المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين والوحدات المحلية، لضبط الأسواق والتعامل الفوري مع أية مخالفات قد تمس سلامة المنتجات أو تمثل استغلالًا للمواطنين في ظل الإقبال المتزايد على شراء السلع الغذائية خلال هذه المناسبة.

تكثيف الحملات على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية تزامنًا مع أعياد الربيع وشم النسيم ببني سويف

وفي هذا السياق، تابع المحافظ الجهود التي كلف الوحدات المحلية بتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بتنفيذ حملات مكثفة على مستوى مراكز المحافظة، استهدفت المرور على الأسواق ومحال بيع الأسماك واللحوم المصنعة والمجمدة والمعلبة، خاصة تلك المرتبطة بموسم شم النسيم مثل الفسيخ والرنجة، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ففي مركز الواسطى، تابع حماده راضي رئيس المركز أعمال الحملة التفتيشية التي نُفذت بالتعاون بين إدارات التموين والطب البيطري، وأسفرت عن تحرير محضرين لأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر بإجمالي وزن بلغ 200 كجم، إلى جانب ضبط 16 كجم من الأسماك المملحة الفاسدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين ضمن خطة الرقابة الاستباقية على الأسواق قبيل احتفالات المواطنين.

أما في مركز ناصر، فقد نفذت الوحدة المحلية حملة تفتيشية برئاسة شوقي هاشم رئيس المدينة، وبالتعاون مع إدارة التموين، حيث تم ضبط 10 شكاير دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء، كما تم ضبط كميات من السلع التموينية تم التصرف فيها بالمخالفة للقانون، إلى جانب تحرير محاضر لمخبز تبين إنتاجه خبزًا غير مطابق للمواصفات القانونية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز إهناسيا، كثفت الوحدة المحلية حملاتها الرقابية بالتعاون مع إدارات التموين والطب البيطري، حيث استهدفت المحلات والمطاعم ومنافذ بيع اللحوم والأسماك، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مخالفات متعددة، شملت لحومًا غير صالحة وشهادات صحية منتهية، وتم تحرير محاضر فورية واتخاذ الإجراءات الازمة.

وفي مركز ببا، شملت الحملة التي تابع محمد بكري نتائج الحملة التي تم تنفيذها بدائرة المركز على المحال التجارية ومنافذ بيع المواد الغذائية، وأسفرت عن تحرير 15 محضرًا لمخالفات تموينية، من بينها بيع سلع مجهولة المصدر، وضبط 12 كجم سجق و5 كجم كبدة داخل أحد المطاعم، إلى جانب ضبط 12.5 كجم كبدة مجمدة فاسدة، كما تم ضبط مخالفة لدى أحد البدالين التموينيين للتصرف في 400 كجم من السكر التمويني و253 زجاجة زيت وبيعها في السوق السوداء، فضلًا عن تحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحية و7 محاضر أخرى لعدم إعلان الأسعار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان انضباط السوق وتوفير منتجات آمنة للمواطنين.

كما تابع مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة سمسطا نتائج الحملة التموينية التي تم تنفيذها بالتنسيق مع إدارتي الصحة والتموين واستهدفت المحال التجارية بدائرة مجلس قروي مازورا، حيث تم تحرير محاضر لمخالفات متنوعة شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، وذلك في إطار جهود الرقابة على المنتجات المعروضة والتأكد من سلامتها في ظل تزايد حركة البيع والشراء.