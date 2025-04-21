القدس تحتضن قداسا لراحة نفس البابا فرنسيس في كنيسة القيامة

تستعد كنيسة القيامة في القدس لإقامة قداس خاص لراحة نفس قداسة البابا فرنسيس، وذلك يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، في واحدة من أبرز المحطات الروحية التي تعكس عمق ارتباط الكنيسة الجامعة بمدينة القدس.

بطريرك القدس للاتين يترأس القداس

سيترأس القداس البطريرك الكردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، بمشاركة رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة، في لحظة صلاة موحدة تعبّر عن المحبة العميقة تجاه البابا الراحل.





صلاة وحدة ووفاء للبابا الراحل

القداس يُعدّ تعبيرًا رمزيًا عن الوفاء لقداسة البابا فرنسيس، وتأكيدًا على مكانة القدس الروحية في قلب الكنيسة العالمية، إلى جانب ما يحمله من معاني المحبة والوحدة في زمن الحاجة إلى التضامن.





مشاركة واسعة من رجال الدين والمؤمنين

من المتوقع حضور عدد كبير من الأساقفة والكهنة والمؤمنين، لتقديم صلواتهم من أجل راحة نفس البابا، الذي تميز بتواضعه، وجهوده من أجل السلام، وقربه من الشعوب المتألمة، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط.



