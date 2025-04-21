طقس اليوم في مصر.. حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين في مصر، حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة، ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء و وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.



حالة الطقس اليوم الاثنين



كما يشهد اليوم الأثنين شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة



ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأثنين ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 25 درجةوعلى، السواحل الشمالية 34 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 36 للعظمي والصغرى 23 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمي والصغرى 25 درجة .