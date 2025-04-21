رابطة الدورى الإيطالى تعلن تأجيل مبارايتين اليوم بعد وفاة بابا الفاتيكان

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عن تأجيل مباريات اليوم الاثنين، وذلك عقب وفاة بابا الفاتيكان، عن عمر ناهز الـ 88 عاما، وذلك فى مبارايات "الكالتشيو" .

وأصدرت رابطة الأندية الإيطالية بياناً قالت فيه: "عقب وفاة البابا فرنسيس، تؤكد رابطة الدوري الإيطالي للمحترفين، أنه قد تم تأجيل مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى ودوري الشباب".

واضافت: "وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة في وقت لاحق".

وتوفى البابا فرنسيس، بعد معاناه شديده أستمرت عدة أسابيع، بسبب الأزمة الرئوية الأخيرة التي تعرض لها، وأودت إلى وفاته.

وكان من المفترض أن تشهد الكرة الإيطالية اليوم الأثنين، أربع مباريات بالدوري، وهي (تورينو ضد أودينيزي)، (كالياري أمام فيورنتينا)، (جنوى ضد لاتسيو)، (بارما أمام يوفنتوس).

فيما كانت ستلعب 3 مباريات في دوري الشباب بإيطاليا، وهي (روما ضد أودينيزي)، (مونزا أمام ساسولو)، (سامبدوريا ضد تورينو).