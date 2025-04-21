رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية ينعى قداسة البابا فرنسيس

يتقدم المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، باسم قساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية، بخالص مشاعر العزاء والمواساة إلى الكنيسة الكاثوليكية وشعبها، في نياحة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مُصلين أن يمنح الرب تعزية وسلامًا لقلوب الجميع.

البابا فرنسيس كان صوتًا للرحمة والعدل

وأضاف رئيس الأساقفة: كان أبًا وقائدًا، جسّد في حياته معنى الخدمة الحقيقية، فمدّ يد المحبة لكل من احتاجها، وفتح قلبه قبل كلماته لكل من طلب العزاء والرجاء. لم تكن رسالته محصورة داخل جدران الكنيسة، بل امتدت لتلامس كل إنسان. نرفع صلواتنا اليوم شكرًا من أجل حياته.

وأكد رئيس الأساقفة أن البابا فرنسيس كان صوتًا للرحمة والعدل في عالم يموج بالتحديات، وكرّس حياته لخدمة الفقراء والمهمشين، حاملاً رسالة المسيح في كل مكان، فقد كان مثالًا للتواضع والمحبة لنا جميعًا، وشهد له الجميع بحكمته ورعايته الأبوية التي امتدت لعقود.