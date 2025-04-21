مباريات شاطئية في احتفالات شم النسيم بدمياط

شهدت مدينة رأس البر في دمياط إقبالا متزايدا للاحتفال بشم النسيم حيث قام فريق شباب يدير شباب المتطوع لدى مديرية الشباب والرياضة في دمياط بالتواجد على الشواطئ المجانية لإرشاد الأهالي حول اماكن الشواطئ المجانية وأماكن تواجد الملاعب والمتنزهات

ملاعب كرة قدم شاطئية وكرة طائرة في دمياط

كما قام الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الشباب والرياضة في دمياط بأداء مباراة كرة قدم بين الشباب وعدد من الأطفال على شواطئ دمياط وسط اجواء احتفالية .

كما زاد اقبال المواطنين على الملاعب المجانية حيث تم تنفيذ ملاعب لكرة القدم الشاطئية و ملعب الكرة الطائرة .

تخفيضات في اسعار الشماسي

كما شهدت الكافيتريات تخفيضات خلال شم النسيم، حيث بلغ الشمسية والطاولة و٣ كراسي ب١٥٠ جنبه بدلاً من ٢٠٠ جنيه مع تخصيص أماكن مجانية للجمعيات الخيرية.

كما تواجدت نقاط الإسعاف ورجال الإنقاذ البحري للحفاظ على سلامة المواطنين والمظهر الحضارى للمدينة.

كما تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الجهود المبذولة بالتنسيق بين الوحدة المحلية بمدينة رأس البر و إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة و الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وجاهزية الشواطئ المجانية بعدد ٣٨ موقع موزعين بطول الشاطئ وذلك فى إطار احتفالات المدينة باعياد الربيع .

وفى صعيد متصل، شهد مصيف راس البر في دمياط تواجد مكثف لمتطوعى الهلال الأحمر المصرى، بجميع الشواطئ والشواطئ المجانية وذلك لتقديم خدمات الاسعافات الأولية والتوعية للزائرين

وعلى التوازى ، قامت إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة بالدفع بسيارات الرش لمكافحة الحشرات بالشاطئ ومختلف المناطق بالمدينة