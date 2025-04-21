بالفيديو.. التنمية المحلية: شكلنا لجان طوارئ في المحافظات استعدادا لشم النسيم وعيد القيامة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إن وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، طالبت بتشكيل لجان من المحافظات وممثلين من وزارات الموارد المائية والرى، من أجل عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وذلك للمرور على كافة المراسي والعائمات بأنواعها من حيث السلامة الإنشائية والتحميل والترخيص.

وأَضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن وزيرة التنمية المحلية وجهت برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، وبمرفق الاسعاف والحماية المدنية على مستوي المحافظات، مع التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أى مواقف طارئة.

وتابع، أنه تم التأكيد على المحافظات الساحلية بتواجد عمال الإنقاذ بالشواطئ علي طول المحافظة، وقيام مديريات التموين بالإعداد لحملات يومية علي المحل والأسواق.