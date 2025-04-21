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الإثنين 21 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الفاتيكان يعلن الحداد 9 أيام بعد وفاة البابا فرنسيس

البابا
البابا
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أعلن الفاتيكان، صباح اليوم، وفاة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عن عمر يناهز 88 عاما وجاء الإعلان الرسمي بعد تدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة، حيث كان يخضع لمتابعة طبية دقيقة.

حداد رسمي لمدة تسعة أيام

أفاد المتحدث باسم الفاتيكان أن الحداد الرسمي سيستمر لمدة تسعة أيام متتالية، وفقاً للتقاليد الكنسية المعروفة باسم “نوفيمديال”. 

وخلال هذه الفترة، ستُقام صلوات قداس يومية في كاتدرائية القديس بطرس إلى جانب مراسم خاصة لتكريم حياة البابا الراحل

بدء عملية انتخاب بابا جديد

ومن المقرر أن تبدأ التحضيرات لانتخاب البابا الجديد بعد انتهاء الحداد مباشرة، حيث يُتوقع أن يُعقد الاجتماع السري لمجمع الكرادلة خلال أسبوعين. 

ويجتمع الكرادلة من مختلف أنحاء العالم داخل كنيسة السيستينا في الفاتيكان للتصويت على خليفة البابا فرنسيس.

ردود فعل دولية وتعازي واسعة

توالت ردود الفعل الدولية فور إعلان وفاة البابا، حيث أرسل عدد من قادة الدول والرموز الدينية حول العالم رسائل تعزية، مشيدين بدوره في تعزيز الحوار بين الأديان ونشر قيم السلام.

وفاة فرنسيس روما إذاعة الفاتيكان